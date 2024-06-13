İlkadım Belediyesi Kurban Bayramı denetimlerini artırdı

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İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satış ve kesim alanındaki denetimlerini artırdı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurban satış ve kesim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Güzeldere Mahallesi'ndeki Kurban satış ve kesim alanındaki denetimlerin, Kurban Bayramı'nın son gününe kadar devam edeceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kurbanlık satış ve kesim alanlarındaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kurban Bayramı hazırlıklarını yaptıklarını belirten Kurnaz, "Vatandaşlarımızın alım işlemlerini, esnaflarımızın ise satışlarını en iyi şekilde yapabilmesi için ekiplerimiz, kurban kesim alanında çalışma ve denetimlerini sürdürüyor. Güzeldere Mahallemizde 27 dönümlük alana kurulmuş olan kurban satış ve kesim alanımızdaki satış yerlerinin, çadırların bakım ve onarımları düzenli olarak yapılıyor. Vatandaşlarımızın dini vecibelerini sağlıklı ortamlarda yerine getirmeleri için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın mağdur olmamaları için denetimlerini ve çalışmalarını son güne kadar sürdürecek" diye konuştu. - SAMSUN