İlkadım Belediyesi\'nden Kadın Girişimcilere Girişimcilik Eğitimi

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından, girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik düzenlenen 'Baştan Sona Girişimcilik' adlı eğitim programı devam ediyor.

Kadınların iş hayatında daha etkin rol alabilmesi, kadın girişimciliğinin güçlenmesi ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen bu program, kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemeyi hedefliyor. İlkadım Belediyesi Öğrenci Durağı Acem'de gerçekleştirilen program sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

"Hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar"

Eğitimlerin amacının, kadınlara kendi işlerini kurarken ihtiyaç duyacakları tüm donanımı kazandırmak olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almaları ve hayallerindeki işe sahip olmaları için belediyemiz tarafından 'Baştan Sona Girişimcilik' konulu eğitimler başlattık. Program kapsamında katılımcılara; iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama, finansal okuryazarlık, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi konularda eğitim veriyoruz. Günümüzde kadınlarımız ekonomik hayatta etkin bir şekilde yer alıyor. Bu sayede istihdam artıyor, yeni iş fikirleri ortaya çıkıyor ve en önemlisi, kadınlarımız kendi ekonomik özgürlüklerini kazanıyor. Kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlar, ekonomik hayatta daha görünür hale geliyor. On haftalık eğitim sonunda alacakları sertifikanın yanı sıra, kazandıkları bilgi, birikim ve deneyimle, iş hayatı ve kariyer planlamalarındaki hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacaklar" dedi. - SAMSUN