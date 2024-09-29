İlkadım Belediyesi\'nden Mahalle Buluşmaları

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşlar ile buluşmaya devam ettiklerini belirterek, "İlçemizi mahalle mahalle dolaşarak, komşularımızla buluşacağız" dedi.

'Belediye mahalleye geliyor' ve 'Başkan mahallede' sloganlarıyla hayata geçirilen 'Bizim Mahalle' programının ilki Kalkancı Mahallesi'nde bulunan Şair Cemal Safi Parkı'nda düzenlendi. İçerisinde çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin yer aldığı programda, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Kalkancı Mahallesi ile ilgili vatandaşlardan görüş, öneri ve taleplerini dinleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için İlkadım'da tüm gücümüzle çalışacak ve onlara güzel bir miras bırakacağız" diye konuştu.

"İlkadım için verimli işler yapacağız"

Düzenlenen 'Bizim Mahalle' programı ile mahallelerde birlik ve beraberlik kültürünü tüm kesimlere yaymayı hedeflediklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizi mahalle mahalle dolaşarak, komşularımızla buluşacağız. Hemşehrilerimizi dinleyecek, onlarla ilçemiz hakkında istişarelerde bulunacağız. Belediyemizden beklentilerini, ilçemizin daha da gelişmesi için neler yapabiliriz? Noktasında, herkesin fikirlerini, görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. Çünkü İlkadım'da yapacak çok işimiz var. 'Bizim Mahalle' isimli programımızın ilkini Kalkancı Mahallemizde gerçekleştirdik. Programda, hemşehrilerimizle hasbihal etme imkanımız oldu. Bunun yanı sıra çocuklarımız için de eğlenceli etkinlikler düzenledik. İlkadım için verimli geçen programımızı, ilçemizin diğer 60 mahallesinde de gerçekleştireceğiz. Herkesin örnek göstereceği bir İlkadım için gayretle ve titiz bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN