İlkadım\'da engelli araçları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, hayırseverler tarafından alınan tekerlekli sandalye ve akülü araçları ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

İş adamı Mahmut Eroğlu öncülüğünde gurbetçi vatandaşların da desteğiyle alınan tekerlekli sandalye ve akülü araçlardan oluşan 11 araç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere İlkadım Belediyesi'ne teslim edildi. Daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlar, İlkadım Belediyesi tarafından tespit edildi. Araçlar, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve Mahmut Eroğlu'nun katıldığı törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

"Destek veren herkese teşekkür ediyorum"

İlkadım Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışına önem verdiğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu noktada, sosyal alanlarda bizlere destek olan hemşehrilerimiz de bu çalışmalarımıza dahil oluyorlar. Bunların en güzel örneklerinden birini de Avusturya'da yaşayan hemşehrimiz Mahmut Eroğlu gerçekleştirdi. Mahmut Bey, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın da desteğiyle akülü ve tekerlekli sandalyeler alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemize teslim etti. Bizler de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit edip araçlarını teslim ederek, bu güzel hayır işine vesile olduk. Bu güzel işe vesile olan başta Mahmut Bey'e ve katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her anında hep yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN