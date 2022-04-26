İlkadım'dan Kadir Gecesi'ne özel program - Son Dakika
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İlkadım'dan Kadir Gecesi'ne özel program

26.04.2022 13:31
İlkadım'dan Kadir Gecesi'ne özel program

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsunluları 27 Nisan Çarşamba akşamı Büyük Cami'de düzenleyecekleri Kadir Gecesi özel programına davet etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsunluları 27 Nisan Çarşamba akşamı Büyük Cami'de düzenleyecekleri Kadir Gecesi özel programına davet etti.

"Bu yıl da Kadir Gecesi'nde kalplerimizi birleştirerek, gecenin coşkusunu ve manevi iklimini bütün hemşehrilerimizle yaşamak istiyoruz" diyen Başkan Necattin Demirtaş, "Pandemi sonrası tekrar bir araya geleceğimiz programımızda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincileri İranlı Mahdi Gholam Nezhad, Seyed Mohammed Javad Hoseini ve Türkiye Birincisi Hafız Mustafa Özyılmaz, Kurra Hafız Numan Demirbaş'ın, Kur'an tilavetleri, akşam, yatsı ve teravih namazları ve dualarla birlikte hep beraber ihya edeceğiz. 27 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de Büyük Cami'de gerçekleştireceğimiz Kadir Gecesi programımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu vesile ile Allah'ın rahmetinden faydalanmayı ümit ederek tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İlkadım'dan Kadir Gecesi'ne özel program
İlkadım'dan Kadir Gecesi'ne özel program

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Necattin Demirtaş, Kadir Gecesi, İlkadım, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkadım'dan Kadir Gecesi'ne özel program - Son Dakika


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