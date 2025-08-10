İlkadım Zabıta Ekipleri Yolda Bulunan Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Samsun'un İlkadım Belediyesi bünyesinde görev yapan zabıta ekipleri, yolda buldukları ve içerisinde bir miktar para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'nde görev yapan zabıta ekipleri, içerisinde bir miktar para ve işitme cihazı bulunan bir çanta buldu. Yapılan araştırma sonucunda çantanın sahibinin Ali Yaşar isimli vatandaş olduğu tespit edildi. Ekipler, Yaşar'a ulaşarak çantayı kendisine teslim etti.

Örnek davranışlarından dolayı ekiplere teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ekiplerimiz, yaptıkları çalışmalar sonucunda çantanın sahibine ulaşıp teslim ettiler. Bu örnek davranışlarından dolayı ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bu ve benzeri hassasiyetlerin tüm ekiplerimize ve vatandaşlarımıza örnek olmasını diliyorum. Ekiplerimiz ve belediyemiz, ilçemizde vatandaşlarımızın güveni ve huzuru için çalışmalarına devam ediyor" dedi. - SAMSUN