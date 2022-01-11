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İlkokul öğrencilerinden Başkan Sayan'a ziyaret - Son Dakika

İlkokul öğrencilerinden Başkan Sayan'a ziyaret

11.01.2022 17:10

İlkokul öğrencilerinden Başkan Sayan'a ziyaret Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu Müdürü, öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti.

İlkokul öğrencilerinden Başkan Sayan'a ziyaret

AĞRI - Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu Müdürü, öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti.

İbrahim Çeçen İlkokulu öğrencileri çeşitli sorular sormak ve bilgi almak üzere Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ederek, başkanlık makamına oturup yerel yönetimler hakkında belirlenen konularda bilgi aldılar.

Çocuklara belediye alanında yapılan çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Ziyaretleri bizi çok mutlu etti. Sordukları soruları cevaplandırdık. Taleplerini yerine getirmek üzere çalışma programımıza aldık" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Sayan, hatıra fotoğrafı çektirerek her zaman kendisini ziyaret etmelerini ve taleplerini iletmelerini söyledi.

İlkokul öğrencilerinden Başkan Sayan'a ziyaret
İlkokul öğrencilerinden Başkan Sayan'a ziyaret
İlkokul öğrencilerinden Başkan Sayan'a ziyaret

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Savcı Sayan, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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