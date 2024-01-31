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İlkokul öğrencilerinden Hakkari İl Jandarma Komutanlığına sevgi dolu mektuplar - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerinden Hakkari İl Jandarma Komutanlığına sevgi dolu mektuplar

İlkokul öğrencilerinden Hakkari İl Jandarma Komutanlığına sevgi dolu mektuplar

Türkiye'nin farklı illerindeki ilkokul öğrencileri, duygularını ve sevgilerini mektuba yazarak Hakkari İl Jandarma Komutanlığına gönderdiler. Öğretmenlerinin desteği ile yazılan mektuplar, Jandarma tarafından sevinçle karşılandı ve minik öğrencilere teşekkür mektupları, jandarma dergisi ve boyama kitabı gönderildi.

31.01.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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Türkiye'nin farklı illerindeki ilkokul öğrencileri, duygularını ve sevgilerini mektuba yazarak Hakkari İl Jandarma Komutanlığına gönderdiler.

Öğretmenlerinin desteği ile ilk mektuplarını yazan yüreği vatan sevgisi ile çarpan minik öğrencilerin jandarma ağabeylerine sevgi ve minnet duygusuyla yazdıkları mektuplar, İl Jandarma Komutanlığına ulaştı. Minik kardeşlerinin göndermiş oldukları mektupları sevinçle okuyan Jandarmalar, bu güzel desteklerinden dolayı kendileri küçük yürekleri büyük minik öğrencilere mektup yazıp yanında jandarma dergisi ve boyama kitabı göndererek minik kalplere teşekkürlerini sundular. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkokul öğrencilerinden Hakkari İl Jandarma Komutanlığına sevgi dolu mektuplar - Son Dakika


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