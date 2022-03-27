"İlle de spor olsun" - Son Dakika
Üye Girişi

"İlle de spor olsun"

27.03.2022 10:55
"İlle de spor olsun"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İlle de spor olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İlle de spor olsun" dedi. Roman mahallelerdeki çocukların sporla içi içe olmalarını sağlamayı amaçlayan pilot etkinliğin, İzmir'in tüm ilçelerine yayılması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sporda fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Roman Eylem Planı" çerçevesinde "İlle de spor olsun" etkinliğini düzenledi. Buz Sporları Salonundaki pilot etkinlik, Roman çocukların sporla içi içe olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Etkinliğin İzmir'in tüm ilçelerine yayılması planlanıyor. Yaklaşık 30 çocuğun aileleriyle birlikte yer aldığı etkinlikte, çocuklar sportif yetenek ölçümüne girdi, buz pateni pistinde kayarak keyifli vakit geçirdi ve Milli Atlet Muammer Demir ile bir araya geldi.

"Başkanımız yanımızda"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, dezavantajlı çocukların topluma kazandırılmasının önemini vurgulayarak "Velilerimizin çocuklarımızı spora yönlendirmeleri çok önemli. Onların bilinçlenmesi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız için önemli bir kazanım. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz projeleri desteklemek ve sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de kentimizdeki spor kültürünü artırmak ve sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak adına sürekli yanımızda yer alıyor" diye konuştu.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde spora yönlendim"

Milli Atlet Muammer Demir ise "Ben de çocuklarımızın geçtiği yollardan gittim ve önemli başarılar elde ettim. Şu anda gördüğüm manzara karşısında gerçekten çok duygulandım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin sportif yetenek ölçümü ve spora yönlendirme programı sayesinde keşfedilerek atletizmde sayısız madalya kazandım. Velilerimizden isteğim çocuklarını spora yönlendirmek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İlle de spor olsun
İlle de spor olsun
İlle de spor olsun
İlle de spor olsun
İlle de spor olsun

YORUMLAR
500
Soyer'den millet bahçesi için yıkımlara tepki: 'Yargı süreci devam ediyor' Soyer'den millet bahçesi için yıkımlara tepki: 'Yargı süreci devam ediyor' 'AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi' başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki 'Başkan Soyer' ifadesi 'Başkan Uğur Demirezen'... 'AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'e ayrımcılık eleştirisi' başlıklı haberimizin 5. paragrafındaki 'Başkan Soyer' ifadesi 'Başkan Uğur Demirezen'...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Pilot, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'İlle de spor olsun' - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:08 Selen Görgüzel boşanma sonrası açıkladı!
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
09:47 Patronunun karısıyla ilişkisi ortaya çıkınca öldürülmüş!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
08:47 İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas neden seçimde aday olamayacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 11:02:56. #1.13#
SON DAKİKA: "İlle de spor olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement