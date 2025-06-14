İller Bankası yönetim kademesinde değişikliğe gidilirken, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı, görevinden alındı.
3 dönem Bilecik Belediye Başkanlığı yapan 1 dönemde AK Parti Bilecik Milletvekilliği yapan İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı, görevinden alındı. Son yapılanmaya göre 2023 tarihinde İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanarak İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine seçilen önceki AK Parti Bilecik Milletvekillerinden Selim Yağcı'nın görevinden alındığı görüldü. Yağcı, yeni yönetimde Yönetim Kurulu üyesi olarak kaldı.
İller Bankası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp, Başkan Vekili ise Uğur İbrahim Altay oldu. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › İller Bankası'nda Yönetim Değişikliği: Selim Yağcı Görevinden Alındı - Son Dakika
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