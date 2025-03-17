İlmiye Balcı: Üretmek Mutluluğun Anahtarı - Son Dakika
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Yerel

İlmiye Balcı: Üretmek Mutluluğun Anahtarı

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Artvin Kutlu köyünde tek başına yaşayan İlmiye Balcı, hayvancılık yaparak doğaya sahip çıkmaya çağırıyor.

17.03.2025 14:30
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Zorlu yaşam koşullarına rağmen Artvin'in Kutlu köyünde tek başına yaşayan İlmiye Balcı, üretmenin önemine dikkat çekiyor. Hayvancılık yaparak geçindiğini belirten Balcı, "Hayvanlarıma bakıyorum, kışları da köyde kalıyorum. Mutluyum ve her şeyim yolunda gidiyor.  İnsanlarımız topraklarına sahip çıksınlar, üretsinler, çünkü üretenler kazanır. Hem doğal yiyorsun, hem de kazanıyorsun" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Kutlu köyü sakinlerinden İlmiye Balcı, 42 yıldır tek başına yaşadığı köyünde, hayvancılık yaparak yaşamını sürdürüyor. Eşinin vefatından sonra Adapazarı'na taşınan ve çocuklarıyla birlikte orada uzun yıllar geçirdikten sonra köyüne geri dönmeye karar veren Balcı, 2016'dan bu yana hayvancılık yaptığını ve köy yaşamını her yönüyle benimsediğini, mutlu olduğunu söylüyor. Zor şartlar altında hayatta kalmanın ve üretmenin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getiren Balcı, köydeki insanları topraklarına sahip çıkmaya çağırıyor.

Balcı, köy hayatına dair şunları söyledi:

"Köyümde, 2016'dan sonra hayvancılık yapıyorum. Hayvanlarıma bakıyorum, kışları da köyde kalıyorum. Mutluyum ve her şeyim yolunda gidiyor. Kışın, 2 metre, bazen de 3 metre kar vardı. Sabah namazına kalktığımda yolum kapalıysa, çizmemi giyiyor, başımı sıkıyor, şapkamı da örtüyorum. Önce gidip yollarımı açıyorum, hayvanlarıma otu yediriyorum, sonra geri dönüp eve geliyorum ve sabah namazımı asla atlamam. Sonrasında kahvaltımı yapıyorum. 42 yıldır tek başıma yaşıyorum. 25 sene Adapazarı'na gittim, çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Eşimin mezarı burada, bu yüzden Adapazarı'nda duramıyorum. Ölürsem beni buraya getirecekler. Burada her şey doğal. Kışın 2 tane kilim yaptım, şimdi ise bir cecim yapacağım. Ben asla boş durmam, odun keserim, odun yararım.

"Burada tek başıma hem üretiyorum hem de para kazanıyorum"

Kış hazırlığı da yaparım, patates ekerim, fasulye ekerim, çapalarını yaparım ve çocuklarımın kışlık yiyeceklerini ayrı ayrı hazırlarım. Yağ, peynir satarım ve para kazanırım. Yaklaşık 50 bin lira kazandım. Bunun dışında çocuklarımın yağını ve peynirini gönderirim. Onlar da buradaki doğal peynir ve yağa alıştılar. Çapamı yapar, hayvanımı otlatırım. Buraları terk edenler bir gün köylerine dönecekler. Burada kazandığın parayla, şehirde kazandığın para aynı değil. Şehirlerde insanlar yiyeceklerini çöplerden topluyorlar ama biz bugüne kadar çöpten topladığımız bir şey olmadı. Hep ağlıyorlar, neden ağlıyorlar? Köyleri var, bağları var, bahçeleri var, her şeyleri var. Birer telefona bakarak olmuyor. Eğer gelip çaba gösterirsen, rahat rahat yersin burada. İnsanlarımız köylerine dönsünler, yerlerini başkalarına satmasınlar. Buraları isteyenler var. Köylülerimiz köylerine sahip çıkmazlarsa, köyümüz elimizden gidecek. İnsanlarımız topraklarına sahip çıksınlar, üretsinler, çünkü üretenler kazanır. Hem doğal yiyorsun, hem de kazanıyorsun."

"Burada her şey doğal"

Kutlu Köyü sakinlerinden Yücel Özkan ise köyde yaşamanın zorluğuna vurgu yaparak, "Hayvanın var, otun var, odunun var, soban yanacak. Bu şartlarda yaşamak kolay mı? Burada yalnız başına durmak çok önemli. Yengenin bu duruşuna çok önem vermeliyiz, kıymetini bilmeliyiz. Burada yediğimiz her şey, şu çay ve şeker hariç, yengenin elinden çıkıyor. Hamurunu yapıyor, ekmeğini pişiriyor, sobada yeri geliyor mafiş yapıyor. Daha ne olsun?" diye konuştu.

Köy sakini Besim Yılmaz da kışın zorlu şartlarından dolayı kendisinin köyde kalamadığını, ancak İlmiye Balcı'nın burada güzel bir mücadele verdiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İlmiye Balcı: Üretmek Mutluluğun Anahtarı - Son Dakika

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