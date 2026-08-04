İmam Buhari Camii Temeli Atıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilecek İmam Buhari Camii'nin temel atma töreni dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Törene katılan Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, camilerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Şafak; caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere, bu hayırlı hizmete vesile olanlara, emeği geçenlere ve süreci yakından takip eden herkese teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından İmam Buhari Camii'nin temeli atıldı ve caminin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının ibadet ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.