İmam Buhari Camii Temeli Atıldı - Son Dakika
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İmam Buhari Camii Temeli Atıldı

İmam Buhari Camii Temeli Atıldı
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Hatay'da İmam Buhari Camii'nin temeli dualarla atıldı, birlik mesajları verildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilecek İmam Buhari Camii'nin temel atma töreni dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Törene katılan Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, camilerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Şafak; caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere, bu hayırlı hizmete vesile olanlara, emeği geçenlere ve süreci yakından takip eden herkese teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından İmam Buhari Camii'nin temeli atıldı ve caminin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının ibadet ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmam Buhari Camii Temeli Atıldı - Son Dakika

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