İmam Hatip Öğrencilerinden Ramazan Klibi - Son Dakika
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Yerel

İmam Hatip Öğrencilerinden Ramazan Klibi

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Ramazan'a özel farkındalık klibi çekti.

03.03.2025 18:41
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İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Ramazan ayına özel klip

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte farkındalık oluşturmak için Ramazan ayına özel klip çekti.

Öğretmenler ve öğrencilerin büyük bir özveri ile güzel bir çalışma yaptığını belirten Sındırgı İmam hatip ortaokulu müdürü İlker Uzan "Sındırgı İmam hatip ortaokulu ailesi olarak bu çalışmaya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar" dedi.

Klipte yer alan öğrenci Ali Eymen Çetin ve Hüsna Şatır okullarını temsil etmekten ve böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Fen Bilimleri Öğretmeni Ramazan Uysal ise "Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu olarak bir aile yapısına sahibiz ve klip çekerken de zorluk yaşamadık. Öğretmen ve öğrencilerimize katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İlçenin farklı konumlarında öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği "Ramazan Geldi Ramazan" klipi sosyal medyada beğeni topladı. Klipte ilçedeki esnaf ve vatandaşlarda yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmam Hatip Öğrencilerinden Ramazan Klibi - Son Dakika

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