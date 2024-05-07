İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe'yi tebrik etti - Son Dakika
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Yerel

İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe'yi tebrik etti

İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe\'yi tebrik etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Bahçetepe ile ortak değerlendirmelerde bulundu ve başarılar diledi.

07.05.2024 18:47  Güncelleme: 18:53
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'yi tebrik etmek ve ortak değerlendirmelerde bulunmak için Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte başkanlık binasına gelen İmamoğlu'nu bina girişinde Başkan Bahçetepe, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye çalışanları karşıladı. Bahçetepe ile başkanlık makamında görüşen Başkan İmamoğlu, "Başkanımız inşallah çok başarılı olacak. Hem Hakan başkanımıza hem ekibine, ilçe başkanımıza ve burada emeği geçen bütün vatandaşlarımıza seçimde yaşanan bu başarı için teşekkür ederiz. Ama tabii esas başarı şimdi oluşacak. O da hizmetle insanlarımızın mutlu olmasını sağlamak" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe ise, "Biz, uzun bir süredir burada muhalefette olan bir partideydik. Ama kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İBB'nin ilçemize yaptığı kreşler, statlar, KİPTAŞ konutları dolayısıyla bizim vatandaşla barışık bir politika izlememiz, kent politikası oluşturmamız, bu belediyenin imkanlarından bütün memleketin, bütün mezheplerin, bu ülkede yaşayan bütün yörelerin yararlanabileceği bir politikayı hayata geçirmek istiyoruz. Bu belediyenin imkanlarından dün akşam Hıdırellez Bayramı'nı kutladık. İlk defa belediyenin önünde coşkulu, kalabalık, bütün kesimlerin kendini ifade edebildiği, saatlerce eğlenebildiği bir alanı oluşturduk. Dolayısıyla burada vatandaşıyla barışık, kentsel dönüşüm mağdurlarının sesi olabilecek, kent politikalarını vatandaşla barışık yapacak, onları sürecin içine katacak, muhtarların, STK'ların, spor kulüplerinin bir arada olabileceği bir politik anlayışı aslında burada hayata geçirmemiz lazım. İnşallah sizlerin katkısıyla, tecrübesiyle ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern, daha yeşil bir ilçe haline getirmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Tebrik ziyaretinin ardından İmamoğlu ve Bahçetepe, kurum kurmaylarının katılımıyla Gaziosmanpaşa'nın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe'yi tebrik etti - Son Dakika

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