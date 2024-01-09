İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum\'un adaylığını değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un adaylığının açıklanmasının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. İmamoğlu, "Murat Kurum'un adaylığı hayırlı olsun. Umuyorum gayet nezaketli İstanbul odaklı, yapılanlar ve yapılmayanların konuşulduğu bir seçim olur" dedi.

Restorasyonu tamamlanan Ataköy Baruthanesi açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un adaylığı ile ilgili soruları yanıtladı. İmamoğlu, sosyal medyada yer alan Kurum'un Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte sosyal medyada yer alan fotoğrafını da yorumladı.

"Beraber verilen bu fotoğrafı önemsemiyorum"

İstanbul'da tarihi bir yerel seçim arifesinde olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Murat Kurum'un adaylığı hayırlı olsun. Umuyorum gayet nezaketli İstanbul odaklı yapılanlar ve yapılmayanların konuşulduğu bir seçim olur. İstanbul odaklı ve şehrin sorunlarını çözmek için masaya her zaman nezaket içerisinde oturduğumuzu bilirler. Ülkemizin bakanlıkları ve kurum kuruluşları her ne şartta olursa olsun bu tür ortamlara daha hassasiyet ile yaklaşmalıdırlar. Beraber verilen bu fotoğrafı önemsemiyorum. Tek bir fotoğraf ile bu iş olsaydı 21 yıldır bir çok bakan belediye başkanı adayları ve belediye başkanları ile binlerce fotoğraf çektirmişlerdir. Biz fotoğraf çektirmek için değil milletimizin sorunlarını çözmek için yola çıktık" dedi.

"Kentsel dönüşümün tek başına çözümü olmaz "

Kentsel dönüşüm sorununun tek başına çözümü olmayacağını savunan İmamoğlu, "Şöyle bir çözümü vardır: Topyekun, hep birlikte seferberlik. Bu duygularla hem Sayın Kurum bakan iken hem mevcuttaki Sayın Bakan'a gidip, ne düşündüğümüzü içtenlikle, içimizi tamamen ortaya döktük. Ne yazık ki bütün bu başlangıçtaki iyi niyetli, samimi konuşmaların akabinde görüşmeler, konuşmalar kesilmiş, genelde şöyle bir işaret yapılmış, şöyle bir işaretle yön gösterilmiştir. Bunun ne anlama geldiğini onlar izah etsin, ben değil. ve karar verilemediği, bu işin siyaset üstü tutulamadığının işaretini böyle göstermişlerdir. O bağlamda ben, Sayın Kurum'un 'topyekun' cümlesini anlıyorum, ama topyekün seferberlik duygusuna bir katkıları olmadığını görüyorum. Bundan sonra olmasını arzu ederim" dedi.

"İstanbul seçimi büyük bir güç gerektirir"

İstanbul seçiminin, her zaman zor bir seçim olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul seçimi nefes nefese, büyük bir efor, büyük bir güç gerektirir. Dolayısıyla, rakibin pozisyonuna bakmadan, kendi rekorlarını kıran bir maraton koşucusu ya da bir 100 metre sprinteri gibi sürece odaklı ve her daim rekor kıracak derecede koşuya hazır bir adaylık gerektirir. Ben öyle bir adayım. Arkamda kimin koştuğuna bakmam. Ben, önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim. Sonucu, Allah bilir" diye konuştu.

Ataköy Baruthanesi restorasyonun ardından açıldı

2024'ün ilk kazanımlarından biri olan Ataköy Baruthanesi, tarihi süreçte "İstanbul Baruthanesi", "Bakırköy Baruthanesi", "Baruthane-i Amire" ve "Asitane-i Saadet Baruthanesi" isimleriyle anıldı. Yapımı, kayıtlara göte 1698-1700 yıllarına dayanan yapı, İBB Miras'ın çalışmalarını tamamlamasıyla "Ataköy Baruthanesi" adını aldı. Özgün dokusuna sadık kalınarak yenilenen yapı, yeniden işlev sürecinde, şehir içinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarını göz önünde bulundurularak biçimlendirildi. Tarihi alan; kütüphane, müze, seyir terası, kültürel etkinlik alanlarının yanı sıra çok amaçlı birimleri ve kafe gibi sosyal mekanlarıyla da İstanbullulara hizmet verecek. - İSTANBUL