İmamoğlu'nun Şadi Yazıcı'ya hakaret davası ertelendi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Şadi Yazıcı'ya hakaret davası ertelendi

İmamoğlu\'nun Şadi Yazıcı\'ya hakaret davası ertelendi
05.06.2026 13:13  Güncelleme: 13:23
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Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da yaptığı konuşmada dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. İlk derece mahkemesinde beraat eden İmamoğlu'nun davası, istinafın bozma kararı sonrası yeniden görülüyor. Bugünkü duruşma 11 Eylül'e ertelendi.

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, bugün görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Tuzla'da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişiler, dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başladı. O esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. 2023 yılında hazırlanan iddianamede "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar cezası istenmişti.

16. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulü görülen davada İmamoğlu hakkında beraat kararı verilmişti. İstinaf mahkemesince, savunma alınmadan duruşma yapıldığı gerekçesiyle karar bozularak tekrar görülmek üzere mahkemeye gönderildi. Bugün, İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu SEGBİS bağlantısı ile katılırken eşi Dilek İmamoğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma, 11 Eylül tarihine ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu'nun Şadi Yazıcı'ya hakaret davası ertelendi - Son Dakika

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