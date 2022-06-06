İmece kültürü devam ediyor - Son Dakika
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İmece kültürü devam ediyor

06.06.2022 11:15
İmece kültürü devam ediyor

Kütahya'nın merkeze bağlı Demirciören köyünde eski geleneklerden kalma imece kültürü devam ettiriliyor.

Kütahya'nın merkeze bağlı Demirciören köyünde eski geleneklerden kalma imece kültürü devam ettiriliyor. Köy Muhtarı Hasan Demir, yılda birkaç kez uyguladıkları imece ile köyün yapılması gereken işlerinin birlik beraberlik içinde yapıldığını söylüyor.

Özellikle Anadolu köylerinde hala yaygın olan ve köylülerin ortak kullanım alanlarının devletten destek beklemeden tamir bakım ve onarımının yapıldığı imece ile hem gelenek devam ettiriliyor, hem de köylünün ihtiyacı olan işler hep birlikte yapılarak dayanışma sağlanıyor.

İmece geleneğinin köylerinde yıllardır sürdüğünü dile getiren Demirciören köyü muhtarı Hasan Demir, yapılan imece ile şebeke suyu hatlarının bakımının yapıldığını, dağdan gelen sulama kanallarının ve mezarlıkların temizlendiğini ayrıca yollarda trafiği etkileyen ağaçlarda da budama işlerinin yapıldığını söyledi.

Yapılan imece ile köylüler arasındaki dayanışmanın arttığına işaret Demirciören köy sakinlerinden Üzeyir Akbulut, "Köylülerle birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Köyümüzün ihtiyacı olan genel işleri hep birlikte yaparak hem eğleniyor, hem de işimizi yapıyoruz. Her şeyi devletten beklemeden kendi imkanlarımız çerçevesinde köyümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu. - KÜTAHYA

İmece kültürü devam ediyor
İmece kültürü devam ediyor
İmece kültürü devam ediyor

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Kaynak: İHA

Hasan Demir, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmece kültürü devam ediyor - Son Dakika

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