IMEI kayıt harcı 69 bin 450 liraya çıkınca yurtdışı telefon alımı mantıksızlaştı - Son Dakika
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IMEI kayıt harcı 69 bin 450 liraya çıkınca yurtdışı telefon alımı mantıksızlaştı

IMEI kayıt harcı 69 bin 450 liraya çıkınca yurtdışı telefon alımı mantıksızlaştı
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Eskişehir'de telefon alım satımı yapan Yiğit Aytekin, IMEI kayıt harcının 69 bin 450 lira artmasının beklendiğini belirterek yurtdışından telefon almanın artık uygun olmayacağını söyledi. Aytekin, artan harç ücretleriyle Türkiye'deki teknolojik cihaz satışlarının artacağını düşünüyor.

Eskişehir'de telefon alım satımı yapan Yiğit Aytekin, yakın zamanda planlanan IMEI ücretlerinin artması ile birlikte yurtdışından telefon almanın artık uygun olmayacağını belirterek, "IMEI kayıt harcıyla telefonları kaydettirip kullanmak çok mantıklı değil artık" dedi.

IMEI teknolojik cihazlarda var olan bir tanımlama sisteminin parçası. Yurtdışından alınan cep telefonlarının kayıt harç ücretlerinin yüksek olması ve gelecek zamanda gelmesi planlanan zamla ilgili konuşan telefoncu Aytekin, Türkiye kayıtlı teknolojik aletleri almanın maliyet açısından daha uygun olduğunu söyledi. Önceki senelerde fiyat açısından mantıklı olan bu sistem değişen fiyat skalasıyla durumun tersine döndüğünü belirtti.

"Her IMEI için 120 gün hak tanınıyor"

Kayıtlar hakkında bilgi veren Aytekin, "IMEI kayıt ücretlerinin 69 bin 450 lira artması bekleniyor. Ülkemize giriş yapan her telefonun, bizim T.C. kimlik numaralarımız gibi birbirinden bağımsız seri numaraları bulunuyor. Biz bunlara IMEI numarası diyoruz. Bu IMEI numaraları cihazların aslında kimlikleri. Mesela cihazla alakalı bir suça karışırsanız, IMEI numarasından bulunuyor veya bu cihaz ülkeye hangi yollarla giriş yaptıysa e-Devlet üstünden bu numara ile sorgulanıyor. Bu ürünler ithalat, yolcu beraberinde veya bürokratla beraber giriş yapabiliyor. Kayıt kısmında da piyasada genel olarak pek çok yerden almış olduğunuz ürün, ithalat yoluyla kaydedilen IMEI oluyor. Bir de yolcu beraberi kaydedilen IMEI'ler var. Bu bahsetmiş olduğumuz IMEI kayıt ücreti de bu yolcu beraberinde olarak kayıt ücretini kapsıyor. Yolcu beraberi olarak gelen ürünlerde bu kayıt ücreti uygulanacak. Mesela yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız ülkemize ziyarette bulunmak istiyor ancak yurt dışı kayıtlı telefonunu ise burdada kullanmayı amaçlıyor. Her IMEI için 120 gün hak tanınıyor, 120 gün sonunda kapanıyor cihaz. Kapanmaması ve Türkiye'de tamamen kullanabilmek için bu pasaport kayıt harcını ödemek gerekiyor; onun da bedeli 69 bin 450 lira olması bekleniyor" dedi.

"Yurt dışından farklı yollarla telefon getirilmesini engellemiş olacaklar"

Artan harç ücretleriyle beraber Türkiye'deki teknolojik cihazların satışlarının artacağını düşünen Yiğit Aytekin, "Geçmişte pasaport kayıt ücretleri 3-6 bin liraydı. Yerel tur şirketlerinin düzenlediği Gürcistan Batum turları sayesinde oradan telefon alınabiliyordu. Türkiye'deki fiyatların neredeyse yarı parasına denk geliyordu. Ama şuanda uygulanması planlanan zamlarla birlikte Türkiye'de satılan telefonların satışları birazcık daha artacağını düşünüyorum. Vatandaşların yurt dışından farklı yollarla telefon getirilmesini engellemiş olacaklar. Çünkü bu pasaport kayıt ve IMEI kayıt harcıyla telefonları artık kaydettirip kullanmak çok mantıklı değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Teknoloji, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel IMEI kayıt harcı 69 bin 450 liraya çıkınca yurtdışı telefon alımı mantıksızlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: IMEI kayıt harcı 69 bin 450 liraya çıkınca yurtdışı telefon alımı mantıksızlaştı - Son Dakika
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