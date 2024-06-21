İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, El Bab Yerel Meclisi Başkanı Adnan Sabbag'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere El Bab Yerel Meclisi Başkanı seçilen Adnan Sabbag'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yurtiçi ve Yurtdışında yaptığı hayır işleriyle büyük takdir toplayan İmkander Derneği, Kurban Bayramında da Suriye'de kaplarda kalan mazlumlara kurban eti dağıttı. Dernek Başkanı Sait Gökdere ve üyeler geçtiğimiz gün El Bab Yerel Meclisi Başkanı seçilen Adnan Sabbag'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Said Gökdere yeni seçilen Adnan Sabbag'ın bölge halkı tarafından sevilen bir insan olduğunu belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette El Bab Meclis Başkanı Adnan Sabbag'a İmkander derneği Başkanı Sait Gökdere tarafından işlemeli kılıç hediye edildi. - GAZİANTEP