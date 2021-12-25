İmkansızlıklarla okuyan berber, ihtiyaç sahibi öğrencileri bedava tıraş edecek - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçmişinde maddi imkansızlıklarla okuyun bir kuaför, tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencileri eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edecek.

Ekonomik şartlar çerçevesinde ve eğitime destek kapsamında böyle bir karar aldığını dile getiren kuaför Abdullah Aras, okulların bilgisi dahilinde kart bastırıp maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtacak. Aras, imkanları ölçüsünde maddi durumu iyi olmayan öğrencileri eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edeceğini söyledi.

"Ben de okurken maddi imkansızlıklar yaşadım"

Ücretsiz tıraş edeceği öğrencilerin okul müdürlüklerince tespit edileceğinin altını çizen Aras, "Bu çalışmayı 2-3 yıl önce, pandemiden evvel yapmıştık. Kuaförlerin pandemide kapatılması, sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitimin durdurulması gibi nedenlerle ara vermiştik. Şimdi yeniden çalışma başlattık. Ben de okurken maddi imkansızlıklar yaşadım ve yeri geldi tıraş olacak para bulamadığım dönemler oldu. Bu yüzden bu kampanyayı yapmaya karar verdim. Allah nasip ederse bir ömür boyu bu uygulamayı sürdürmek istiyorum" dedi.

Okullara giderek okul müdürü ve öğretmenlerle görüşeceğini anlatan kuaför Aras, belirlenen öğrencilerin eğitimleri boyunca yanlarında olacağını ifade etti. - TEKİRDAĞ