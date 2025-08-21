İncir Depolarında Kalite Eğitimi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, incir depocularına yönelik eğitim toplantısında ürün kalitesinin korunması için uyarılarda bulunarak, aflatoksin riskine karşı alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik'te düzenlenen incir depocuları eğitim toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 18-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerin ilkinde konuşan İl Müdürü Temiz, Aydın incirinin hem ülke hem de dünya ekonomisi açısından stratejik bir ürün olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki incir üretiminin yüzde 56'sını tek başına karşılayan Aydın'ın, 7 milyonu aşkın ağaç varlığı ve 210 bin ton yaş incir üretimiyle öne çıktığını belirten Temiz, "İncir, Aydın İnciri olarak önce coğrafi işaret, ardından da AB tescili alan ilimizin ilk ürünüdür. Bu kıymetli ürünün imajını korumak için tarladan sofraya olan yolculuğunu titizlikle yönetmek zorundayız" dedi.

Denetimler hız kesmiyor

Aydın genelinde 145 işletme ve 167 depo, Germencik'te ise 33 işletme ve 47 deponun bulunduğunu ifade eden İl Müdürü Temiz, bu tesislerin düzenli olarak denetlendiğini vurguladı. 2024 yılında şu ana kadar 217 denetim yapıldığını aktaran Temiz, özellikle aflatoksin ve okratoksin riskine dikkat çekerek bu maddelerin hem iç piyasada hem de ihracatta pazarlamayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Temiz, Bakanlık tarafından yürütülen Aflatoksin Önleme Eylem Planı kapsamında, depolama şartlarında dikkat edilmesi gereken hususların toplantılarda paylaşıldığını belirtti. İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu eğitimlerle incir sektöründe kalite ve sürdürülebilirliğin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. - AYDIN