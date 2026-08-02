İncir Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İncir Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı

İncir Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da incir kalitesi ve BKÜ belgesi süreci üzerine 156 üreticiyle bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üreticilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında incirde kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar ile Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Uygulayıcı Belgesi süreci hakkında teknik bilgiler verildi. Toplantıya 156 üretici katıldı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Umurlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında üreticilere, Aydın İli Mülki Sınırları İçerisinde İncir Kalitesinin ve İlek Arıcığının Korunması ile İncir Yetiştiriciliğinin Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine İlişkin Valilik Tebliği (2026/1) kapsamında kapsamlı sunum yapıldı. Toplantının ilk bölümünde sağlıklı ilek kullanımı, doğru ilekleme yöntemleri, kuru incir hasadı ile kurutma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Üreticilere ayrıca ilek ticareti yapanların sorumlulukları, tebliğ hükümlerine aykırı uygulamalarda uygulanacak idari yaptırımlar ile incir kalitesinin korunmasına yönelik yükümlülükler anlatıldı. Bilgilendirmede, ilek arıcığının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Uygulayıcı Belgesi sahip olma süreci hakkında üreticilere bilgi verildi. Belge alma şartları, eğitim ve sınav süreci, bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde temini ve kullanımı ile uygulayıcı belgesinin yasal sorumlulukları teknik personel tarafından detaylı şekilde aktarıldı.

Toplantının sonunda üreticilerin yönelttiği sorular uzman personel tarafından cevaplandırılırken, uygulamaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncir Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:10:24. #7.12#
SON DAKİKA: İncir Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.