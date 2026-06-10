İncir Üretiminde İlek Ziyareti

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, incir üretiminde kalite ve verim açısından büyük önem taşıyan ilekleme döneminde Efeler ilçesindeki İlek Pazarı'nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Aydın'ın dünyaca ünlü incirinde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen eşliğinde İmamköy Mahallesi'nde kurulan İlek Pazarı'nı ziyaret etti. Pazardaki ileklerin kalitesi, arz-talep durumu ve piyasa hareketliliği hakkında incelemelerde bulunan Temiz, üreticilerle görüşerek talep ve önerilerini dinledi. İncir üretiminde doğru ve kaliteli ilek kullanımının önemine dikkat çeken Temiz, kaliteli ürün elde edilmesinde ileklemenin kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

İlekleme döneminde denetimlerin de aralıksız sürdüğünü belirten Temiz, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları ile Aydın Valiliği tarafından yayımlanan tebliğ doğrultusunda kontrollerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunan Temiz, incir üretiminin Aydın ekonomisi açısından önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "Gece gündüz demeden emek veren tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, bereketli, kazasız ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN