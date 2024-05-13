İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engelli ve yaşlı bakım merkezinde 'Yaza Merhaba' etkinliğine katıldı - Son Dakika
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engelli ve yaşlı bakım merkezinde 'Yaza Merhaba' etkinliğine katıldı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engelli ve yaşlı bakım merkezinde \'Yaza Merhaba\' etkinliğine katıldı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yazıdere Mahallesi'nde bulunan özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde düzenlenen 'Yaza Merhaba' etkinliğine katıldı. Etkinlikte engelli vatandaşlar ve yaşlılar keyifli zaman geçirdi.

13.05.2024 20:08  Güncelleme: 20:10
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yazıdere Mahallesi'nde bulunan özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde İncirliova Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen 'Yaza Merhaba' etkinliğine katıldı.

İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde engelli ve yaşlı bireylerin rehabilitasyon gördüğü ve yaşadığı bakım merkezinin bahçesinde düzenlenen 'Yaza Merhaba' etkinliğinde Başkan Kaya, eşi Füsun Kaya ile birlikte yer aldı. Bakım merkezi sakinlerinin morallerini yükseltmek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen organizasyonda, engelli vatandaşlar ve koca çınarlar hem gönüllerince eğlendi hem de sergiledikleri performanslar ile katılımcıları eğlendirdi. Başkan Kaya, yoğun programına rağmen sık sık ziyaret ettiği engelli vatandaşlar ve koca çınarların eğlencesinde de yanlarında oldu.

Bakım merkezi sakinleri ile birlikte eğlenen, sevinçlerine ortak olan Başkan Kaya, düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, "Belediyemizin de katkıları ile özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde düzenlenen 'Yaza Merhaba' etkinliğinde engelli vatandaşlarımız ve değerli büyüklerimiz ile buluştuk. Ekiplerimiz günler öncesinden engelli kardeşlerimiz ve koca çınarlarımızı bu etkinliğe hazırladı. Bugün de biz onlarla bir araya gelerek, sevinçlerine ortak olduk. Bilgi, birikim ve hayat tecrübelerinden faydalandığımız kıymetli büyüklerimiz ile gülen yüzlerinde hayat bulduğumuz engelli vatandaşlarımızın morallerini yükseltmek adına çok güzel bir etkinlikti. Bakımevi sakinlerimizi bu toplumun önemli parçası olarak görüyor ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayatta karşıladıkları engelleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmak, bu doğrultuda yapılan faaliyetlerin öncüsü ve destekçisi olmak en önemli önceliğimiz. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve değerli büyüklerimize, Rabbimden sağlıklı, huzur dolu bir ömür diliyor, etkinlikte emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler iyi günlerinde sevinçlerine, kötü günlerinde kederlerine ortak olmak bilinci ile her zaman engelli vatandaşlarımızın ve büyüklerimizin yanlarında ve hizmetlerinde olduk, olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engelli ve yaşlı bakım merkezinde 'Yaza Merhaba' etkinliğine katıldı - Son Dakika

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