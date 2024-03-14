İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Mahalle Ziyaretlerinde Meşalelerle Karşılandı

Yerel

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Kaya'nın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde meşalelerle karşılandı.

Yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi arenada hareketlilik artarken İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya son 3 günde Akçeşme, İsafakılar, İkizdere, Karabağ, Yazıdere ve Hacıaliobası mahallelerini ziyaret etti. Başkan Kaya'yı mahalle sakinleri çiçeklerle ve meşalelerle karşılarken başta kadınlar olmak üzere, birçok vatandaşın yol kenarlarından, evlerin balkon ve pencerelerinden sevgi gösterilerinde bulundu. Birçok mahallede Başkan Kaya'yı karşılamak için yakılan meşaleler geceyi gündüze çevirirken vatandaşlar Başkan Kaya ile sıkça fotoğraf çektirdi. Kaya'ya çocukluğunun geçtiği Yazıdere'de ise 'öz evladımız' dedikleri Kaya'ya özel ilgi gösterdi.

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği mahallelerde vatandaşların görüş öneri ve taleplerini de dinleyen Başkan Kaya, taleplerin anında değerlendirilmesi için ilgili kurum müdürlerini arayarak belediye ile işbirliği içerisinde yapılacak yatırımlar görüştü. Başkan Kaya, halı saha isteyen iki mahallede İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile görüşerek yatırımların sözünü aldı.

Gittiği mahallelerde vatandaşlara hitap eden Başkan Kaya, "Beş yıl boyunca kapısı herkese açık, çayı kahvesi içilen, kapısından kimsenin boş dönmediği bir başkan oldum. Muhtarlarımız ile belediye meclis üyemizlermiş gibi çalıştık. Gel dediler gecenin dördünde de olsa çıktık geldik, yap dediler yaptık. Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için 5 yıl boyunca üstümüze düşen ne varsa yerine getirdik. İncirliova'da herkes şunu yakından gördü, Aytekin Kaya varsa sıkıntı yok. Bundan sonra da aynı şekilde ayrım yapmaksızın vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN