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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Özel Bakım Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Özel Bakım Evi'ni Ziyaret Etti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde bulunan Özel Bakım Evi'ni ziyaret ederek yaşlı ve engelli vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kaya, vatandaşlara moral verdi ve hayır dualarını aldı. Bakım evi sakinleri ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Özel Bakım Evi\'ni Ziyaret Etti
10.01.2024 - 17:31,
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İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde bulunan Özel Bakım Evi'ni ziyaret eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, burada kalan yaşlı ve engelli vatandaşlarla sohbet ederek onlara moral verdi ve hayır dualarını aldı.

Başkan Kaya yoğun geçen belediye çalışmaları ve ziyaretçi kabullerine rağmen İncirliovalıların acı ve mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam etti. Son olarak Yazıdere Mahallesinde yer alan bakım evini ziyaret eden Başkan Kaya, burada yaşayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların odalarını tek tek dolaşarak onlarla sohbet etti. Bakım evinde bulunan 40'a yakın vatandaşın hal hatırlarını soran Başkan Kaya görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Bakım evi sakinlerine belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını aktaran Başkan Kaya, onların rahatı ve huzuru için gece gündüz emirlerine amade olduklarını ifade etti. Bakım evi sakinleri ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek Başkan Kaya'ya kendilerine gösterdikleri vefa ve destek için teşekkür ettiler. Başkan Kaya'ya ziyarette Başkan Yardımcısı Hasan Güneş ve Bakım Evi Sorumlusu Evren Aslan eşlik etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Başkan Kaya, "Bakım evlerinde yaşayan büyüklerimizi bu toplumun en önemli parçalarından bir parça olarak görüyoruz. Hem onların bilgi birikim ve hayat tecrübelerinden faydalanmak adına hem de hasta olan büyüklerimizin moralini yükseltmek için Yazıdere Mahallemizde bulunan bakım evine bir ziyaret gerçekleştirdik. Hepsi burada çok güzel şartlarda ve geniş imkanlara sahip bir şekilde bakılıyorlar. Bizlerde hayatlarının her anında onların yanında oluyor ve taleplerini yerine getiriyoruz. Onlar; hatıraları ve deneyimleriyle bize miras kalan en kıymetli hazinelerimiz, ulu çınarlarımız. Değerli büyüklerimize, Rabbimden sağlıklı, huzur dolu bir ömür diliyorum. Onların her zaman yanlarında ve destekçileriyiz." ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Özel Bakım Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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