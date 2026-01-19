Başkan Kaya\'dan Acarlar Pazarı\'nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Acarlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Soğuk kış günlerinde esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Acarlar Mahallesi'ndeki pazarda tezgah açan esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında sıcak çorba ikramında bulunulurken, vatandaşların görüş, öneri ve talepleri de dinlendi. Acarlar Mahallesi'nin çalışkan insanlarıyla emeğin başkenti olduğunu ifade eden Başkan Kaya, her zaman olduğu gibi kış şartlarında da esnafın ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Pazar esnafı ve vatandaşlar, yapılan ziyaretten ve ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kaya, kendilerine gösterilen yakın ilgi, güler yüz ve samimiyet için tüm vatandaşlara teşekkür ederek, hayırlı alışverişler temennisinde bulundu. - AYDIN