Başkan Kaya: "Soğuk kış günlerinde de esnaf ve vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede kurulan Salı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Ardından pazar tezgahlarını tek tek gezen Başkan Kaya, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Başkan Kaya'nın talimatları doğrultusunda, İncirliova Belediyesi tarafından kış aylarında semt pazarlarında sürdürülen çorba ikramı Salı Pazarı'nda da devam etti. Sosyal Hizmetler Birimi ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği programda Başkan Kaya, pazar esnafı ve vatandaşlara bizzat çorba ikram etti. Çorba ikramının ardından pazar alanını gezen Başkan Kaya, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentileri yerinde dinledi.

Salı Pazarı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de kış aylarının en soğuk günlerini yaşıyoruz. Özellikle sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafımız zor şartlar altında çalışıyor. Çorba ikramlarımızla hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza destek oluyor, güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlıyoruz. Kış ayları boyunca semt pazarlarımızda çorba ikramı uygulamalarımız devam edecek. Her zaman olduğu gibi soğuk kış günlerinde de esnaf ve vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN