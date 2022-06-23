İncirliova Belediye Başkanı Kaya; "Yol hamlemiz devam edecek" - Son Dakika
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İncirliova Belediye Başkanı Kaya; "Yol hamlemiz devam edecek"

23.06.2022 16:14
İncirliova Belediye Başkanı Kaya; "Yol hamlemiz devam edecek"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın görevlendirmesi ile harekete geçen belediye ekipleri ulaşım yatırımlarına imza atmaya devam ediyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın görevlendirmesi ile harekete geçen belediye ekipleri ulaşım yatırımlarına imza atmaya devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kaya, "Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm mahallelerimizdeki yol yapım hamlemiz devam edecek" diye konuştu.

İncirliova Belediyesi vatandaşın kolay, konforlu ve güvenli şekilde ulaşım sağlaması için ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle acil yol sorunlarını çözüme kavuşturduklarını dile getiren Başkan Kaya, "İncirliovamız sürekli gelişen ve hızla büyüyen bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin etkisiyle son dönemde doğal gaz bağlantı çalışmaları nedeniyle sürekli yollarımız bozuluyor. Vatandaşın doğalgaz hizmetinden yararlanmasını sağlamak için İncirliova Belediyesi olarak büyük bir fedakarlık gösteriyoruz. Bu konuda taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk desek abartmış olmayız. Çünkü doğalgaz firması yolu bozuyor, hemen arkasından biz yolun hızlıca tamiratını yapıyor ya da yolu yeniliyoruz. Birçok yerde bu hizmeti belediyeler vermiyor, doğalgaz firması bozulan yolu yeniden yaptırırken bunun parasını da vatandaştan alıyor. Biz halkımızı mağdur etmemek için bu yükü omuzladık. Çünkü biz İncirliova halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu düşüyoruz, halkımıza feda olsun" ifadelerini kullandı.

Tamirat çalışmalarının yanında yeni yol yapım çalışmalarının da sürdüğünü belirten Başkan Kaya, "Bozulan yollarda yaptığımız tamirat çalışmalarının yanında yeni yol yapım çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Bu anlayışla İncirliovamızı güzelleştirmek, kentimize değer katmak için canla başla çabalıyoruz. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm mahallelerimizdeki yol yapım hamlemiz devam edecek Son olarak ekiplerimiz Türkan Saylan Caddesi 511 Sokak'ta çalışıyor. Buradaki çalışmamız kısa sürede tamamlanacak, ardından burada çevre düzenlemesi yapacağız. Ihlamur ağaçları dikerek 511 sokağı Ihlamur Sokağı olarak yeniden isimlendireceğiz. Bu vesileyle mesai saati gözetmeksizin, gece gündüz demeden, hafta sonları da dahil olmak üzere çalışan personellerimize ve çalışmalarımız esnasında sabır ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova Belediye Başkanı Kaya; 'Yol hamlemiz devam edecek' - Son Dakika

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