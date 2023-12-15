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İncirliova Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Yakacak Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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İncirliova Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Yakacak Desteği Sağlıyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede dar gelirli ailelere yönelik yapılan yakacak desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İncirliova Belediyesi, ilçenin öz kaynaklarını kullanarak Aralık ayının ilk yarısında 350 aileye yakacak desteği sağladı. Ayrıca, ikinci el soba dağıtımı da devam ediyor.

İncirliova Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Yakacak Desteği Sağlıyor
15.12.2023 - 20:35,
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede dar gelirli ailelere yönelik yapılan yakacak desteğine ilişkin, "İncirliova'da kış mevsiminin, ihtiyaç sahibi ailelerimiz açısından daha rahat geçmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 bin çuval yakacak desteği dağıttık. Bu yılda ekiplerimiz aynı özveri ile çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yaptığı sosyal belediye hizmetleri ile İncirliova'da yaşayan dar gelirli vatandaşların yanında olan İncirliova Belediyesi, ilçenin öz kaynaklarını kullanarak Aralık ayının ilk yarısında 350 aileye yakacak desteğinde bulundu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın ilçede yaşayan herkese eşit ve adil hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren İncirliova Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara ücretsiz yakacak desteğinde bulundu. İncirliova'nın öz kaynakları kullanılarak ilçe sınırları içerisinde yapılan budamalardan elde edilen odunlar çuvallanarak, ilçede yaşayan dar gelirli ailelere dağıtılmaya başlandı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 28 mahallede yapılan taramalarda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yakacaklar ulaştırılmaya devam edildi. Yakacaklarına kavuşan aileler bu senede kendilerini yalnız bırakmayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür etti.

Başkan Kaya, ilçede dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirilen desteklere ilişkin, "İncirliova'da kış mevsiminin ihtiyaç sahibi ailelerimiz açısından daha rahat geçmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi ailelerimize 10 bin çuval yakacak desteği sağladık. Bu yılda ekiplerimiz aynı özveri ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Belediyemizin imkanları el verdiği nispette İncirliova sınırları içinde yaşayan, ekonomik sıkıntı içerisindeki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından olan gıda, temizlik malzemesi, çocuk bezi, kıyafet gibi pek çok ihtiyaçlarını zaten yıl içerisinde sürekli olarak karşılamaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında en aktif belediyelerden biriyiz. Hizmet götürmek için vatandaşlarımızın kapılarına kadar gitmekle kalmıyor evlerinin içerisine kadar giriyoruz. Kış mevsimi ile birlikte havaların soğuması üzerine dar gelirli ailelerimiz için yakacak desteğine de başladık. Bu destekleri yaparken İncirliovamızın öz kaynaklarını kullanıyor, yıl içerisinde budamalarını gerçekleştirdiğimiz ağaçlardan elde ettiğimiz odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Aralık ayının ilk yarısında 350 aileye ulaşarak yakacak desteği sağladık. Bu desteklerimiz kış boyunca devam edecek" dedi.

Başkan Kaya, dar gelirli birçok ailenin soba talebinde bulunduğunu da belirterek, "İkinci el soba dağıtımımızda devam ediyor. Gelir durumları iyi olan vatandaşlarımızın kullanmadıkları, kullanılabilir durumdaki sobalarını bize getirmeleri durumunda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bu kapsamda daha önce yaptığımız çağrıyı yineliyorum. Vatandaşlarımızdan ikinci el sobalarını vermek isteyenler mutlaka bize ulaştırsınlar. Bu soğuk kış günlerinde en çok içimizi ısıtacak şeylerden biri de mutlak toplumsal dayanışma olacaktır." ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aytekin Kaya, İncirliova, Aralık, Son Dakika

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