İncirliova Belediyesi\'nden ailelere yakacak desteği

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede her yıl kış düzenli olarak devam ettirdiği yakacak desteği uygulamasını bu yıl da sürdürdü.

Başkan Kaya'nın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri ilçede 7 bin çuval odunun dağıtımını tamamladı. Kış mevsiminin sonuna kadar 15 bin çuvalın üzerinde yakacak desteği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yaptığı sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da İncirliovalı vatandaşların yanında olan İncirliova Belediyesi, ilçenin öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği yakacak desteğini sürdürüyor. İlçede yapılan budama çalışmalarından elde edilen ağaç parçaları ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yakacak desteğine dönüşüyor. Sosyal Hizmetler Birimi tarafından tespit edilen ailelere desteklerin ulaştırılması için ekipler sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Kaya, yakacak desteklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Her yıl kış aylarında aksatmadan sürdürdüğümüz yakacak desteği uygulamamızı bu yıl da kararlılıkla devam ettiriyoruz. Kış aylarında özellikle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmak, onların yükünü bir nebze de olsa hafifletmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bu anlayışla; İncirliovamızın öz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, ağaç budama dönemlerinde elde edilen odunları yakacak desteği olarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Sosyal Hizmetler Birimimiz tarafından tespit edilen ailelere desteklerin zamanında ulaştırılması için ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Yakacak desteklerimizle kış mevsimi boyunca hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN