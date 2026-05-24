İncirliova Belediyesi tesislerinde bayram düzenlemesi

İncirliova Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye ait sosyal tesislerin çalışma programına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarihi Hangar Kafe Restoran, Cumhuriyet Parkı Kafe, Atatürk Parkı Kafe, Kültür Park Kafe, Emin Sarıyörük Parkı Kafe ile Sandıklı-Erol Karasu Parkı Kafe, bayramın 1. ve 2. gününde kapalı olacak. Kültür Park Balık Restoranı'nın ise bayram tatili boyunca hizmet vermeyeceği ve 1 Haziran Pazartesi günü yeniden açılacağı bildirildi. Ayrıca Tarihi Hangar Kafe ve Restoran'ın, bayramın 3. gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağı ancak 1 Haziran Pazartesi gününe kadar ızgara ve sıcak yemek servisinin yapılmayacağı kaydedildi. Belediye tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirmeye dikkat edilmesi istendi. - AYDIN