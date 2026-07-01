İncirliova Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı desteği - Son Dakika
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İncirliova Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı desteği

İncirliova Belediyesi\'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı desteği
01.07.2026 17:47  Güncelleme: 17:49
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye, sosyal belediyecilik kapsamında iki ihtiyaç sahibi vatandaşa hasta yatağı teslim ederek kurulum ve kullanım bilgilendirmesi yaptı.

İncirliova Belediyesi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmaları kapsamında iki ihtiyaç sahibi vatandaşa hasta yatağı desteğinde bulunarak kurulum ve kullanım bilgilendirmesini de gerçekleştirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hasta yatağı desteğini sürdürüyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Hacıaliobası Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Aydın Sarışın ile Osmanbükü Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Huriye Akdeniz'e ihtiyaç duydukları hasta yatakları teslim edildi. Belediye Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri tarafından hasta yataklarının kurulumu gerçekleştirilirken, ailelere kullanım süreci hakkında da bilgilendirme yapıldı. Başkan Kaya, geçirdiği nörolojik rahatsızlık nedeniyle görme engelli olan Aydın Sarışın ile demans hastası Huriye Akdeniz'e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

İncirliova Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarını sürdüreceğini belirten Kaya, "Sözde değil, özde sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizde sosyal desteğe ihtiyaç duyan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Engelliler, Sağlık, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı desteği - Son Dakika

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