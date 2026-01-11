İncirliova Belediyesi\'nden pazarda sıcak çorba ikramı

İncirliova Belediyesi, soğuk kış günlerinde Pazar Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek gönülleri ısıttı.

İncirliova Belediyesi, soğuk kış günlerinde pazar esnafı ve vatandaşları yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla Sosyal Hizmetler Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ikram, pazarda hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların yüzünü güldürdü. Çorba ikramına Belediye Başkan Yardımcısı Polat Tanrıkulu da katılarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Belediye yetkilileri, her zaman olduğu gibi kış şartlarında da esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İncirliova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada pazar esnafına işlerinde kolaylıklar dilenirken, vatandaşlara da hayırlı alışverişler temennisinde bulunuldu. - AYDIN