İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü iş yerlerini denetledi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde dükkan ve iş yerlerini denetleyen İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mevzuata ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İncirliova'da dükkan ve iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işyeri ve dükkanların iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına bakılırken, mevzuata uygun olmayan unsurlar ve eksikler tespit edilerek tutanak tutuldu. İşyerine bu eksikler ve hataların giderilmesi, eskimiş ve güncellenmesi gereken belgelerin yenilenmesi yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, gerekli mevzuatlara ilişkin bilgi de verdi. İlçede gerçekleştirilen denetimlere ilişkin İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki dükkan ve işyerlerinde, işyeri açma belgesi ve çalıştırma ruhsatlarına yönelik denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsur ve eksikler tespit edilerek, gerekli tutanaklar tutulmuş, esnafımıza bu eksiklik ve hataların giderilmesi, eskimiş ve güncellenmesi gereken belgelerin yenilenmesi yönünde uyarı ve mevzuata ilişkin bilgilendirmelerde bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı. - AYDIN