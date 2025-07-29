İncirliova\'da 2025-2026 Eğitim Yılı Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay başkanlığında yapılan toplantıya, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Taner Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Müslüm Güçtekin, kamu kurum müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçedeki halk eğitimi faaliyetlerinin planlandığı toplantıda kurumlar arası işbirliği vurgulandı. Toplantıda, ilçede açılması planlanan kurslar, halk eğitimi faaliyetlerinin kapsamı ve sürdürülebilirliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, eğitime desteklerinin süreceğini belirterek, "Eğitim alanında atılacak her adımın İncirliova Belediyesi olarak destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm kursiyerlerimize, eğitimcilerimize ve kurumlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN