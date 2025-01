İncirliova\'da Doğalgaz Altyapı Çalışmaları Başladı

Yerel

İncirliova'nın istasyon üstü mahallelerinden Kurtuluş ve Hürriyet mahalleleri için doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya iki mahalle için ilk kazmanın vurulduğu alanda incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve şirket yetkilerinden bilgi alan Başkan Kaya'ya AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, MHP İncirliova İlçe Başkanı Ercan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mustafa Göçer ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Tuncay Yıldızer eşlik etti.

Doğalgaz alt yapı çalışmalarının yapıldığı alanda Başkan Kaya'ya eşlik eden Kurtuluş ve Hürriyet Mahallesi muhtarları doğalgazın mahallelerine gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Her iki muhtarda Başkan Kaya'ya mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Yıldızer çalışmaların beklenenden erken başladığını ifade ederek taleplerin toplanmaya başladığını belirtti. Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Göçer ise bir çok hanede doğalgaza geçiş için hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Özlemle beklenen bir hizmeti mahallemizle buluşturduğu için başkanımız Sayın Aytekin Kaya'ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede çevre dostu enerji kaynağı doğalgazın yaygınlaşması için göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Kaya ise daha önce Gerenkova ve Atatürk mahallelerinin doğalgaza kavuştuğunu hatırlattı. Başkan Kaya hızlı bir şekilde ilerleyen çalışmaların Kurtuluş ve Hürriyet mahallelerinde de tamamlanarak doğalgazın vatandaşlarla buluşacağını ifade etti. Son çalışmalar ile birlikte istasyon üstünde doğalgazdan faydalanan mahalle sayısı 4'e çıkacak.

Başkan Kaya vatandaşların talepleri ve yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Doğalgazın ilçemizde yaygınlaşması ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesi için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Çalışmalar sırasında bozulan yollarımızın ücretsiz tamiratı başta olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen taleplerin gerekli mercilere iletilmesi, halkımızın bilgilendirilmesi konularında her zaman vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Doğalgaza yönelik çalışmalarımızda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ile bizlere her konuda destek olan ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN