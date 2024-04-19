Aydın\'da trafik sorunu: Duyarsız sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor

Yerel

Aydın'da ilin en önemli sorunlarından biri haline gelen trafik sorunun temel nedenlerinin biri de duyarsız sürücüler. İncirliova'da karayolu üzerinde bulunan iş yerlerinin gün ortasında ve trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yük indirip bindirmeleri kazaya davetiye çıkarıyor. Kuralları adeta hiçe sayan kişiler korna yapanlara da tepki gösteriyor.

Öğlen saatlerinde E 87 Karayolu üzeri İncirliova Cumhuriyet Mahallesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerindeki bir iş yeri önüne yanaşan kamyon karayoluna duba koyarak yük indirmeye başladı. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan yük indirme işlemi bir yandan kazaya davetiye çıkarırken, diğer yandan da trafiği tıkadı. Kuralları adeta hiçe sayan kişilerin tutumu tepki toplarken, vatandaşlar ve sürücüler benzer durumun sürekli yaşandığını belirterek yetkililerin soruna çare bulmasını ve sorumluların uyarılmasını istediler. - AYDIN