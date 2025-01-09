İncirliova'da Et ve Süt Kurumu'nun İlk Satış Mağazası Açılıyor - Son Dakika
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Yerel

İncirliova'da Et ve Süt Kurumu'nun İlk Satış Mağazası Açılıyor

İncirliova\'da Et ve Süt Kurumu\'nun İlk Satış Mağazası Açılıyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın'da Et ve Süt Kurumu'nun ilk satış mağazasını açacaklarını duyurdu. Uygun fiyatlı et ürünleri sunacak olan mağaza, yerel halkın sağlıklı gıdalara erişimini kolaylaştıracak.

09.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:03
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın'da ilk olacak bir projeye imza attı. Uygun fiyatlı et ürünleri satışı yapan Et ve Süt Kurumu (ESK) İncirliova'da satış mağazası açacak. İncirliova şubesi aynı zamanda ESK'nın Aydın'da açtığı ilk satış mağazası da olacak.

Başkan Kaya 2025 yılına vatandaşlara yönelik müjdelerle başladı. Daha önce İncirliova'ya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılacağını duyuran Başkan Kaya, ikinci önemli haberini de paylaştı. Uygun fiyatlı et ürünleri satışını sağlayan Et ve Süt Kurumu, Başkan Kaya'nın girişimleri ile İncirliova'da bir satış mağazası açacak. Mağazanın açılması ile birlikte İncirliovalı vatandaşlar sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilecek.

Başkan Kaya'nın önerisiyle, Et ve Süt Kurumu'nun ilçede bir satış mağazası açması için belediyeye ait bir dükkanın Denizli Et Kombinası'na tahsisi belediye meclisinde kabul edildi. Bu karar doğrultusunda mağaza, tren yolunun hemen üzerinde yer alan İncirliova Hamamı yanındaki belediye dükkanlarında hizmet verecek. Aydın'daki ilk mağaza ilçe için kazanç olacak.

Türkiye genelinde 17 satış mağazası bulunan Et ve Süt Kurumu 18. satış mağazasını İncirliova'da açacak. Yer tahsisini meclisten oy birliği ile geçiren meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Kaya konuya ilişkin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve sağlıklı et ürünlerine kolayca ulaşabilmesi için bir ilki gerçekleştiriyoruz. Et ve Süt Kurumu'nun Aydın'daki ilk satış mağazası İncirliova'mızda açılıyor. Bu önemli hizmet, vatandaşlarımızın hem bütçesini hem de sağlığını koruyacak. İncirliova'mıza kazandırdığımız bu şubeyle, vatandaşlarımız kaliteli et ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilecek. Et ve Süt Kurumu satış mağazasının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen ve yoğun çaba sarf eden ve bizlere destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelişen ve büyüyen İncirliovamız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova'da Et ve Süt Kurumu'nun İlk Satış Mağazası Açılıyor - Son Dakika

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