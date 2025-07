İncirliova\'da Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası Açılıyor

Aydın'da ilk olma özelliği taşıyan Et ve Süt Kurumu İncirliova Satış Mağazası 30 Temmuz Çarşamba günü İncirliova Hamamı yanında saat 12.00'de gerçekleşecek açılış töreni ile kapılarını açacak. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya tüm vatandaşları açılış törenine davet etti.

İncirliova Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu Denizli Et Kombinası arasında Şubat ayında düzenlenen protokol ile ilk adımı atılan satış mağazası yoğun geçen hazırlık döneminin ardından 30 Temmuz günü hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşların sağlıklı ürünleri uygun fiyatlarla almasını sağlayacak mağaza Başkan Kaya'nın ilçeye kazandırdığı büyük hizmetler arasındaki yerini alacak.

Yoğun katılım olması beklenen açılışa ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Aydın'da ilk ve tek olacak Et ve Süt Kurumu İncirliova Satış Mağazamız için hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. 30 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz açılış ile mağazamız hizmete girecek. Türkiye'de sadece 17 tane bulunan Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası'nın 18.sini ilçemize kazandırıyoruz. Bu yatırım, yalnızca vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı et ve süt ürünlerine kolay erişimini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ilçemizin prestijine, sosyal ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı ilçemiz için büyük anlam ifade eden açılışımıza davet ediyorum" dedi.

Başkan Kaya, açıklamasında geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ı da unutmadı. Başkan Kaya, "Mağazamızın açılışına hazırlanırken, bu değerli hizmetin ilçemize kazandırılmasında büyük emeği bulunan çok kıymetli bir bürokratı kaybetmenin üzüntüsünü de yaşadık. Seferihisar'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz merhum Mustafa Kayhan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kaya açıklamasının son bölümde, "Et ve Süt Kurumu satış mağazasının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Aydın milletvekillerine, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Mücahid Taylan'a, Denizli Et Kombinası Müdürü Alper Durmuş'a ve bu süreçte bizlere destek olan tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelişen ve büyüyen İncirliovamız için çalışmaya devam edeceğiz. Et ve Süt Kurumu satış mağazamız şimdiden ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN