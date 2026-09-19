İncirliova\'da Gaziler Günü programında Kaymakam Abay ve Başkan Kaya gazilerle buluştu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleri onuruna program düzenlendi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

İncirliova Belediyesi Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda gaziler ve aileleriyle sohbet edilerek Gaziler Günü dolayısıyla bir araya gelmenin anlam ve önemi vurgulandı. Programda gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlığın önemine dikkat çekilirken, gazilere ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dilekleri iletildi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gaziliğin ömür boyu taşınacak büyük bir şeref olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, vatan sevgisinin sembolü olan gazilerimizi ve kıymetli ailelerini İncirliova Kaymakamımız Sayın İlhan Abay ile birlikte misafir ettik" dedi.

Gazilerle ve aileleriyle bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade eden Kaya, "Bu anlamlı günde bir araya gelmekten onur duyduğum tüm gazilerimize; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu uzun ömürler diliyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kahramanlarımızın mekanları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Program, gaziler ve aileleriyle gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.