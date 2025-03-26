İncirliova\'da Kadir Gecesi İftarı, Binlerce Vatandaşla Kutlandı

İncirliova Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan iftar sofralarında bir araya gelen İncirliovalılar, bu mübarek gecenin manevi atmosferinde oruçlarını açtı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde gerçekleştirilen iftar programında 5 bin kişilik yemek dağıtımı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Başkan Kaya iftar öncesinde tüm masaları tek tek gezerek hemşerileri ile sohbet etti, onların görüş ve taleplerini dinledi. Ramazan ayının huzurunu hep birlikte paylaşan vatandaşlar, imam hatip Ömer Faruk Şenol tarafından iftar öncesi okunan kaside, ilahi ve Mevlid-i Şerif'i dinledi. Vatandaşlar ilçe Müftüsü Bayram Yılmaz'ın yaptığı dua sonrası ezanla birlikte oruçlarını açtı.

İncirliova Belediyesince düzenlenen iftar programına ilçe dışından da çok sayıda katılım olurken iftar programı süresince masaları tek tek gezen Başkan Kaya'ya iftar için alana gelen vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. İlçedeki her kesimden vatandaş ile sohbet eden Başkan Kaya'ya vatandaşlar organizasyondan duyukları memnuniyeti dile getirdi.

"Sofralarımızı da gönüllerimizi de birledik"

İftar programına ilişkin konuşan Başkan Kaya; "Allah nasip etti, bir Ramazan'da daha vatandaşlarımız ile iftar soframızda buluştuk. Mübarek Kadir Gecesi'nin fazileti ve Ramazan ayının bereketiyle hem sofralarımızı hem de gönüllerimizi birledik. Rabbim, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin ve hepimizi daha nice Ramazanlara sağlık ve huzur içinde kavuştursun. Programımıza yoğun katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - AYDIN