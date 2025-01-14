İncirliova\'da Motosiklet Sürücülerine Trafik Eğitimi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet sürücülerine jandarma tarafından genel trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan vatandaşlara Trafik Jandarması tarafından "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan faaliyette Motosiklet/motorlu bisiklet/elektrikli bisiklet kullanımı ile ilgili koruma başlığı ve gözlüğü takmanın önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi çeşitleri, tescil yaptırma, reflektifli yelek kullanımı ve hız kuralları konuları anlatıldı. - AYDIN