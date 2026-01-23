İncirliova'ya Bakanlıktan 7 milyon 500 bin TL hibe desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İncirliova'ya Bakanlıktan 7 milyon 500 bin TL hibe desteği

İncirliova\'ya Bakanlıktan 7 milyon 500 bin TL hibe desteği
23.01.2026 09:14  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleri sonucunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçeye toplam 7 milyon 500 bin TL hibe desteği sağlandı. Hibe kapsamında 1 kepçe ve 243 çöp konteyneri temin edildi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçeye toplam 7 milyon 500 bin TL tutarında hibe desteği sağlandı.

Hibe desteği kapsamında, 5 milyon 300 bin TL değerinde bir kepçe ile 2 milyon 200 bin TL değerinde 243 adet çöp konteyneri İncirliova Belediyesi envanterine kazandırıldı. Başkan Kaya, iş makinesi ve konteynerlerin teslim alındığını açıkladı. İncirliova'nın kazanımlarını artırmak amacıyla Ankara'da sık sık temaslarda bulunan Başkan Kaya'nın girişimleri meyvesini vermeye devam ediyor. Devlet desteklerinden ilçenin en üst düzeyde faydalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Başkan Kaya 2024 yılı sonunda İller Bankası'ndan yol yapımı için 4 milyon TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ise çöp toplama aracı ve konteynerler için 5 milyon 500 bin TL hibe desteğini ilçeye kazandırmıştı. Son olarak sağlanan 7 milyon 500 bin TL'lik yeni hibe ile birlikte, Başkan Kaya'nın 1 yıl içerisinde İncirliova'ya kazandırdığı toplam hibe desteği güncel değerle 20 milyon TL'ye ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Devlet destekli belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında İncirliova'mıza 7 milyon 500 bin TL değerinde önemli bir hibe desteğini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımızın hibe desteğiyle kepçemizi ve 243 adet çöp konteynerimizi teslim aldık. Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek adına araç, gereç ve iş makinesi envanterimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Hizmet üreten, taş üstüne taş koyan belediyecilik anlayışıyla daha güçlü bir İncirliova hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz. Yeni iş makinemiz ve konteynerlerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Kaya, sağlanan hibe desteğinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu önemli desteğin ilçemize kazandırılmasında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Aytekin Kaya, Hibe Desteği, İncirliova, Politika, Ekonomi, Yerel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova'ya Bakanlıktan 7 milyon 500 bin TL hibe desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Teoman’dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı

09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
07:18
Meclis’te yumruklaşmaya varan kavga Oturuma iki kez ara verildi
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 09:29:17. #7.11#
SON DAKİKA: İncirliova'ya Bakanlıktan 7 milyon 500 bin TL hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.