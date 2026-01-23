İncirliova\'ya Bakanlıktan 7 milyon 500 bin TL hibe desteği

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçeye toplam 7 milyon 500 bin TL tutarında hibe desteği sağlandı.

Hibe desteği kapsamında, 5 milyon 300 bin TL değerinde bir kepçe ile 2 milyon 200 bin TL değerinde 243 adet çöp konteyneri İncirliova Belediyesi envanterine kazandırıldı. Başkan Kaya, iş makinesi ve konteynerlerin teslim alındığını açıkladı. İncirliova'nın kazanımlarını artırmak amacıyla Ankara'da sık sık temaslarda bulunan Başkan Kaya'nın girişimleri meyvesini vermeye devam ediyor. Devlet desteklerinden ilçenin en üst düzeyde faydalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Başkan Kaya 2024 yılı sonunda İller Bankası'ndan yol yapımı için 4 milyon TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ise çöp toplama aracı ve konteynerler için 5 milyon 500 bin TL hibe desteğini ilçeye kazandırmıştı. Son olarak sağlanan 7 milyon 500 bin TL'lik yeni hibe ile birlikte, Başkan Kaya'nın 1 yıl içerisinde İncirliova'ya kazandırdığı toplam hibe desteği güncel değerle 20 milyon TL'ye ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Devlet destekli belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında İncirliova'mıza 7 milyon 500 bin TL değerinde önemli bir hibe desteğini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımızın hibe desteğiyle kepçemizi ve 243 adet çöp konteynerimizi teslim aldık. Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek adına araç, gereç ve iş makinesi envanterimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Hizmet üreten, taş üstüne taş koyan belediyecilik anlayışıyla daha güçlü bir İncirliova hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz. Yeni iş makinemiz ve konteynerlerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Kaya, sağlanan hibe desteğinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu önemli desteğin ilçemize kazandırılmasında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN