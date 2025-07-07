İncirliova\'ya Yeni Kaymakam Atandı

Aydın'a atanan İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Kayseri Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Aydın'ın İncirliova Kaymakamı olarak atandı. Abay, görev yerinde yaptığı veda ziyaretinin ardından bugün itibari ile İncirliova'da ziyarete başladı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Çetin Bayatlı, Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, İlçe Jandarma Komutanı Müslüm Güçtekin, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, MHP İncirliova İlçe Başkanı Ercan Özdemir, yene göreve başlayan Kaymakam Abay'ı karşılayıp hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kaya, Kaymakam Abay'a çiçek takdim etti.

Kaymakamı karşılayan Başkan Kaya, "Kaymakamımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, ilçemize hayırlı hizmetlerde bulunacağına olan inancımla yeni görevinde başarılar temenni ediyorum" dedi. - AYDIN