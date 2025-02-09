Çay yatağındaki heyelan istinat duvarını yıktı
KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çay kenarında meydana gelen heyelan sebebiyle istinat duvarı yıkıldı.
Kastamonu'da İnebolu ilçesinde, şehir merkezinden geçen Söke Çayı'nda heyelan meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası, ıslah çalışmalarının sürdürüldüğü çayda yaşanan heyelan sebebiyle istinat duvarları da çöktü.
Heyelanın yaşandığı alanda ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.
Son Dakika › Yerel › İnebolu'da Heyelan İstinat Duvarını Yıktı - Son Dakika
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