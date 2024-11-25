İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Öğretmenler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Öğretmenler Günü\'nü Kutladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İNEGÖL Belediyesi bünyesindeki öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Taban, eğitimin önemine vurgu yaparak öğretmenlerin rolünü ve belediyenin eğitim alanındaki katkılarını anlattı.

25.11.2024 13:03  Güncelleme: 13:07
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Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan öğretmenlerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Taban, kurum öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

İnegöl Belediyesi bünyesinde; İNESMEK kursları, Spor İşleri Müdürlüğü spor okulları, Gençlik Merkezimizdeki sanat kursları, Beşinci Mevsim Kreşi ve Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde görev yapan 29 öğretmen bulunuyor. İnegöl Beledi Başkanı Alper Taban, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bu sabah kurum öğretmenlerini Gastro İnegöl'de misafir etti.

İnegöl belediyesi sadece şehir değil, nesilleri de geleceğe hazırlıyor

İnegöl Belediyesi öğretmenlerinin gününü kutlayan Başkan Taban, kurumun eğitim alanındaki misyonunu hatırlattı. İnegöl Belediyesi'nin sadece altyapı ve üstyapı hizmeti üreten bir kurum olmadığına değinen Başkan Taban, "Bizler doğumdan ölüme hayatın her alanında var olan; eğiten, öğreten, geliştiren, yeni nesillere sağlam temeller hazırlama gayesiyle çabalayan bir kurumuz. Asli vazifemiz şehirler imar etmek olsa da biz gelecek nesilleri de imar etmeyi kendimize şiar edindik. Bunu da siz kıymetli öğretmenlerimizle gerçekleştiriyoruz. Nesilleri sizlerin ışığınızla geleceğe hazırlıyoruz. Her biriniz farklı alanlarda bu özel mesleği ifa ediyorsunuz. Ben bu vesileyle öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum" dedi.

Kurum öğretmenlerine günün anısına hediye takdimi de gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Öğretmenler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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