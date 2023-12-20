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İnegöl Belediyesi, 131 noktada 4750 araçlık otopark üretti - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi, 131 noktada 4750 araçlık otopark üretti

İnegöl Belediyesi, Başkan Alper Taban'ın görev süresi boyunca 131 farklı noktada 4750 araçlık otopark üreterek hem parklanma sorununa hem de trafik yoğunluğuna merhem oldu. Özellikle mahalle aralarında yapılan otoparklarla ara sokaklarda ciddi bir rahatlama yaşandı.

İnegöl Belediyesi, 131 noktada 4750 araçlık otopark üretti
20.12.2023 - 13:55,
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İnegöl Belediyesi, Başkan Alper Taban'ın görev süresi boyunca 131 farklı noktada 4750 araçlık otopark üreterek hem parklanma sorununa hem de trafik yoğunluğuna merhem oldu. Özellikle mahalle aralarında yapılan otoparklarla ara sokaklarda ciddi bir rahatlama yaşandı.

Artan hızlı nüfusuyla birlikte araç sayısında da her yıl ciddi artış yaşanan İnegöl'de, İnegöl Belediyesi her gün yeni otoparklar üreterek parklanma ve trafik sorununa çözüm olacak çalışmalar ortaya koydu. Hem merkezi noktalarda hem de mahalle aralarında bulunan uygun her alanda otopark üreterek düzenli parklanma alanları oluşturan İnegöl Belediyesi, bu sayede parklanma sorunuyla birlikte ara sokaklarda trafik akışının engellenmesinin de önüne geçmiş oldu.

14 günde bir otopark hizmete girdi

İnegöl Belediyesi, dönem boyunca Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile iki ayrı birim üzerinden otopark yapımlarını sürdürdü. Her iki müdürlüğün de çalışmalarıyla dönem içerisinde bugüne kadar 131 farklı noktada yeni otoparklar üretilmiş oldu. Toplamda ise 4750 araçlık otopark hizmete girdi. 5 yıllık dönem içerisinde ortalama ele alındığında 1825 günlük hizmet süresinde her 14 günde bir farklı bir noktada yeni otopark hizmete girmiş oldu.

Otopark çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Başkan Alper Taban, gelişen tüm şehirlerde olduğu gibi İnegöl'de de öncelikli konuların başında trafik ve parklanmanın geldiğini dile getirdi. İnegöl'ün hızla artan nüfusuna oranla aynı hızla araç sayısının da arttığını hatırlatan Başkan Taban, "Sanayi şehri olan İnegöl'ümüzde nüfus ile birlikte araç sayısında da hızlı bir artış söz konusu. Bizler de artan bu araç sayısını karşılayacak altyapıyı hazırlamakla mükellefiz. Bu yüzden trafik düzenlemeleriyle birlikte otopark konusu öncelikli konularımızdan biri. İnegöl Belediyesi olarak iki ayrı müdürlüğümüzle şehrimizde düzenli parklanma alanlarını arttıracak, yeni otoparklar üretecek çalışmalar ortaya koymaya devam ediyoruz. Hem merkezi noktalarda hem de mahalle aralarında bulduğumuz her uygun alanı otoparka dönüştürerek parklanma ve sokak aralarındaki trafik sıkışıklığının önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

Dönem içerisinde bu alanda yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Taban, "Ekiplerimiz otopark konusunda yaptıkları planlamayla uygun alanları değerlendirirken, ihtiyaç olan ancak boş alan bulunmayan yerlerde de kamulaştırmalarla otopark alanları ürettiler. Neticede dönemimiz içerisinde 131 farklı lokasyonda yeni otopark üreterek toplamda da 4750 araçlık otoparkı vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olduk" diye konuştu.

Otoparkların sistemli bir şekilde planlanarak doğru noktalarda olmasına da özen gösterildiğini kaydeden Alper Taban, "Bu otoparkların kimi sokak aralarındaki mahalle otoparkları kimisi ise şehir merkezine yakın lokasyonlarda 100-150-250 araçlık ücretsiz büyük parklanma noktaları olarak yapıldı. Yani 10 araçlık otoparkımız da var, 250 araçlık otoparkımız da var. ve bunların tamamı ücretsiz şekilde hizmet veriyor. Özellikle çarşı bölgesine yakın noktalarda, merkezin ve çarşının girişi diyebileceğimiz lokasyonlarda böyle büyük parklanma alanlarını hizmete açarak merkezi rahatlatmaya gayret ettik. Bu sayede aslında bir nevi vatandaşlarımıza çarşı dışında yer göstererek, kalabalık bölgelerde yayalaşmayı da teşvik etmiş olduk. İnsanlar araçlarını bırakarak çarşıya yaya olarak girmiş oldu. Bu sayede merkezi lokasyonlarda araç sayısını azalttık" açıklamalarında bulundu.

Önemli bir otopark hamlesinin de şehrin merkezinde hayat bulduğunu hatırlatan Başkan Taban, "Yapımında sona gelinen Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projemiz ile hemen karşıda yer alan eski Hükümet Konağı alanında yine yapımında sona yaklaştığımız Merkez Park projelerimiz otopark konusunda da bizlere büyük bir katkı sağlayacak. Her iki projemizin de altında toplamda 390 araçlık otoparkımız mevcut. Yerin üzerinde yaşamı sürdürüp İnegöl'e modern bir meydan kazandırırken, yerin altını da otopark olarak hizmete sunuyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi, 131 noktada 4750 araçlık otopark üretti - Son Dakika


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