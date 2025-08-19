İnegöl Belediyesi, 34 Çocuk Oyun Alanını Yeniledi

İnegöl Belediyesi, şehir genelinde 10 yılın üzerinde hizmet veren 34 çocuk oyun alanında zemin değişimi gerçekleştirdi ve parklardaki oyuncakların bakımlarını yaptı.

İnegöl Belediyesi şehir genelinde çocuk oyun alanlarını mercek altına aldı. Bir yandan şehre yeni yeni parklar kazandırmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan da kullanım ömrünü tamamlamış alanlarda revize çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda şehir genelinde 10 yılın üzerinde hizmet veren parklarda kapsamlı bir revizyon yapıldı.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, 2025 yılında 34 çocuk oyun alanını revize programına aldı. Bu parklarda başlatılan çalışma ile toplamda 7500 m2 zeminde kauçuk değişimi yapıldı. Aynı zamanda parklardaki oyun alanlarının da bakımlar yapılarak çocuklara daha sağlıklı ortamlar hazırlandı.

34 park 6 milyon TL bedelle yenilendi

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Şehrimiz büyüyor, gelişiyor, bu gelişimle birlikte yeni yeni ihtiyaçlar da doğuyor. Bir yandan ortaya çıkan ihtiyaçları gidermek adına çalışmalar yaparken bir yandan da tabi mevcutta kullanılan alanlar zamanla tahrip oluyor ve ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılması sakıncalı hale geliyor. Özellikle çocuk oyun alanlarımızı bu noktada dikkatle takip ediyoruz. Çocuklarımızın en güzel ve sağlıklı ortamlarda oynamalarını, eğlenmelerini istiyoruz. Bunun için de 2025 yılında 10 yıl ve üzeri hizmet vermiş parklarımızı tespit ettik. Bu parklarımızı bakım onarım ve revize programına aldık. 34 farklı park alanında başta zemin iyileştirme olmak üzere kapsamlı bir bakım çalışması yaptık. 7500 m2'lik kauçuk alan zemini revize etmiş olduk. Ekipmanların bakımlarını yaparak kullanımları daha güvenli hale getirdik. Bu çalışmamamız Mayıs ayında başlamıştı, Ağustos ayı itibariyle de tamamlanmış oldu. Park revize çalışmalarının belediyemize olan yaklaşık maliyeti ise 6 milyon TL" dedi. - BURSA