İnegöl Belediyesi Berat Kandili İkramlarıyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl Belediyesi Berat Kandili İkramlarıyla Kutlandı

İnegöl Belediyesi Berat Kandili İkramlarıyla Kutlandı

İnegöl Belediyesi, Berat Kandili'nde Mesudiye ve Kurşunlu Mahallelerinde yatsı namazı sonrası ikramlar düzenledi. Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlarla bir araya gelerek kandillerini kutladı.

14.02.2025 12:32  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi Berat Kandilinde Mesudiye ve Kurşunlu Mahallelerinde yatsı namazı sonrası kandil ikramları gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban da Mesudiye Yeni Camide vatandaşlarla buluşarak kandillerini kutladı.

Kandil gecelerinde İnegöl'ün farklı camilerinde ikramlar yapan İnegöl Belediyesi, dün akşam idrak ettiğimiz Berat Kandilinde de bu geleneği sürdürdü. Berat Kandilinde Mesudiye Yeni Cami ve Kurşunlu Hançerli Fatma Sultan Camilerinde ikramlar yapıldı.

Mesudiye Mahallesinde yatsı namazı çıkışında vatandaşlara salep ikramı yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle beraber burada vatandaşlarla bir araya geldi. Yatsı namazı sonrası mahalle sakinlerinin kandilini kutlayan Başkan Taban, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti. Kurşunlu Mahallesinde ise Hançerli Fatma Sultan Camiinde yine yatsı namazı çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından lokum ikramları yapıldı. Burada da Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın vatandaşlarla bir araya gelerek kandillerini kutladı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Yerel Haberler, Berat Kandili, Alper Taban, Kurşunlu, Mesudiye, Magazin, İnegöl, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Berat Kandili İkramlarıyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:00 Erdoğan’dan “Kabine’de değişiklik olacak mı“ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
19:44 Giovanni van Bronckhorst’tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt Giovanni van Bronckhorst'tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt
19:40 Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
19:23 Antalya’da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti Antalya'da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
19:02 İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
18:31 Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı
18:30 Fatih Terim’den dikkat çeken paylaşım Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 14:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Berat Kandili İkramlarıyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.